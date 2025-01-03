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Леонид Слуцкий рассказал о главном условии, которое позволяло ему сохранять работу в ЦСКА

Леонид Слуцкий рассказал о главном условии, которое позволяло ему сохранять работу в ЦСКА
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, благодаря чему ему удавалось длительное время сохранять за собой этот пост в армейском клубе.

— Тренируя ЦСКА, вы понимали, что единственная возможность для вас сохранить свою тренерскую работу — это каждый сезон выходить в еврокубки?
— Это было прямо основным условием. В ЦСКА была принята система бонусов за сезон прошедший и бонус платился команде, он был достаточно существенный, только если ЦСКА попадал в групповой этап Лиги чемпионов. Благо при мне мы попадали всё время, — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.

53-летний российский специалист Леонид Слуцкий работал в должности главного тренера ЦСКА с октября 2009 года по декабрь 2016 года.

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