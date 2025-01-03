«Манчестер Сити» проиграл». Бернарду Силва – о чемпионской гонке в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что команда выбыла из чемпионской гонки АПЛ.

«Я бы сказал, что титул в АПЛ не является невозможным, потому что в футболе нет ничего невозможного, но прямо сейчас «Манчестер Сити» полностью выбыл из гонки за титул. Это несомненно. Для нас уже слишком поздно. Люди всегда говорят, что нельзя выиграть лигу до января, но можно её проиграть, и в этом сезоне реальность такова, что мы её проиграли», — приводит слова Силвы Goal.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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