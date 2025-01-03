Слуцкий рассказал, почему Алекс Фергюсон не здоровался с ним перед матчем «МЮ» — ЦСКА в ЛЧ

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о матче группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» (3:3) на стадионе «Олд Траффорд» в ноябре 2009 года.

«Была очень смешная история, когда я вышел на разминку — как правило, там мы выходили минут за 40 на разминку — и всё время мимо меня ходил Алекс Фергюсон. И он не здоровался, потому что не знал, кто я — потому что они буквально неделю назад играли в Москве и был главный тренер Хуанде Рамос. Я думаю, что он даже был не в курсе, что поменялся тренер у ЦСКА и новый специалист, потому что всё-таки они очень ориентированы от себя, на своей команде, я не думаю, что там так прямо готовили к сопернику. И мне всё время хотелось как-то с ним поздороваться и сказать: «Это вот я, тоже главный тренер и тоже вот сейчас будем играть против вас, вот здравствуйте». И я не знал вообще, как себя вести и что делать», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.

На групповом этапе Лиге чемпионов сезона-2009/2010 московский ЦСКА занял второе место с 10 набранными очками, уступив первую строчку английскому «Манчестер Юнайтед» и опередив немецкий «Вольфсбург» и турецкий «Бешикташ». В матче 4 тура 3 ноября 2009 года красно-синие сыграли на выезде вничью с «МЮ» со счётом 3:3, главный тренер Леонид Слуцкий возглавил армейцев восемью днями ранее. За две недели до этого манкунианцы обыграли ЦСКА под руководством испанского специалиста Хуанде Рамоса в Москве со счётом 1:0.

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