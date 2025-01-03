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Неймар пропустил тренировку «Аль-Хиляля» из-за проблем со здоровьем

Неймар пропустил тренировку «Аль-Хиляля» из-за проблем со здоровьем
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Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар пропустил тренировку клуба из-за проблем со здоровьем.

Как сообщается саудовский клуб на личной странице в социальной сети X, Неймар пропустил тренировку из-за болей в животе.

Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего нападающего оценивается в € 16 млн.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.

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