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Анчелотти: Винисиус мотивирован и вдохновлён наградами, которые получил в последние недели

Анчелотти: Винисиус мотивирован и вдохновлён наградами, которые получил в последние недели
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о готовности нападающего Винисиуса Жуниора к ближайшим матчам.

«Он великолепен. Он вернулся в хорошей форме и с пользой провел время вне игры. Он свеж, мотивирован и вдохновлён наградами, которые получил в последние недели. Он готовился к игре, как всегда, с желанием показать себя и внести свой вклад завтра», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

Ранее Винисиус был признан лучшим игроком и нападающим года по версии Globe Soccer Awards. Также он получил приз лучшему иберо-американскому футболисту 2024 года.

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