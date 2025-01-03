«Я не ожидал». Салах – о работе с Арне Слотом в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о главном тренере клуба Арне Слоте.

«До того как я начал работать с Арне Слотом, я не ожидал, что он настолько хорош… но потом мы начали работать, и теперь я совсем не удивлен. Он отлично разбирается в деталях, прекрасно работает с мелочами, у него нет эго, когда он допускает ошибку… он великолепен в тактике», — приводит слова Салаха журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года. На данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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