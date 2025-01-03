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«Реал» готов выплатить «Ливерпулю» € 25 млн за переход Трента этой зимой

«Реал» готов выплатить «Ливерпулю» € 25 млн за переход Трента этой зимой
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Руководство мадридского «Реала» хотело бы осуществить трансфер правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда уже в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По данным источника, «сливочные» предлагают мерсисайдцам € 25 млн за немедленный переход футболиста. Сообщается, что мадридцы не хотели бы откладывать подписание Трента на лето 2025 года, когда они смогут получить его в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с «Ливерпулем».

В текущем сезоне на счету 26-летнего защитника сборной Англии 23 матча за «красных» во всех турнирах, один забитый гол и пять результативных передач.

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