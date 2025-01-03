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«Манчестер Сити» нацелился на игрока сборной Узбекистана

«Манчестер Сити» нацелился на игрока сборной Узбекистана
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Защитник сборной Узбекистана и французского «Ланса» Абдукодир Хусанов может покинуть свой клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, Хусанов интересен нескольким европейским топ-клубам. Одним из претендентов на Абдукодира является «Манчестер Сити». «Горожане» рассматривают вариант трансфера узбекистанца этой зимой.

В нынешнем сезоне Хусанов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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