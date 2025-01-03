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Клубы Ла Лиги готовы подать в суд, если «Барселона» зарегистрирует Ольмо и Виктора

Клубы Ла Лиги готовы подать в суд, если «Барселона» зарегистрирует Ольмо и Виктора
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Клубы Ла Лиги готовы подать в суд в случае регистрации в «Барселоне» футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора.

Как сообщает Sport.es, несколько клубов сообщили Ла Лиге о готовности обратиться в суд, чтобы признать текущий розыгрыш чемпионата Испании недействительным в случае, если руководство лиги согласится на давление со стороны президента «блауграны» Жоана Лапорты с целью регистрации игроков.

«Барселона» располагается на третьей строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды немецкого наставника Ханс-Дитера Флика 38 очков по итогам 19 туров.

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