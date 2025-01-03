Гасперини отреагировал на поражение «Аталанты» от «Интера» в полуфинале Суперкубка Италии
Поделиться
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своих подопечных в полуфинальном матче Суперкубка Италии с миланским «Интером» (0:2).
Суперкубок Италии . 1/2 финала
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Думфрис – 49' 2:0 Думфрис – 61'
«Мы не пренебрегали этим турниром, старались выиграть матч. Чтобы побеждать в таких играх, нужно совершать немного меньше ошибок. Тем не менее мы создали много моментов для взятия ворот, некоторые из них — потрясающие.
«Интер» — это один из лучших клубов Европы, и вы наверняка заметите, что игроки становятся сильнее, проводят такие матчи», — приводит слова Гасперини журналист Даниэле Мари в соцсетях.
Материалы по теме
Победители футбольных турниров 2024 года:
Комментарии
- 3 января 2025
-
08:39
-
08:35
-
08:32
-
08:21
-
08:12
-
04:01
-
03:38
-
03:21
-
03:17
-
02:44
-
02:43
-
02:15
-
02:03
-
01:58
-
01:00
-
00:53
-
00:43
-
00:35
-
00:34
-
00:18
- 2 января 2025
-
23:57
-
23:55
-
23:38
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:07
-
23:03
-
22:55
-
22:49
-
22:35
-
22:32
-
22:19
-
21:59
-
21:53