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Гасперини отреагировал на поражение «Аталанты» от «Интера» в полуфинале Суперкубка Италии

Гасперини отреагировал на поражение «Аталанты» от «Интера» в полуфинале Суперкубка Италии
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своих подопечных в полуфинальном матче Суперкубка Италии с миланским «Интером» (0:2).

Суперкубок Италии . 1/2 финала
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Думфрис – 49'     2:0 Думфрис – 61'    

«Мы не пренебрегали этим турниром, старались выиграть матч. Чтобы побеждать в таких играх, нужно совершать немного меньше ошибок. Тем не менее мы создали много моментов для взятия ворот, некоторые из них — потрясающие.

«Интер» — это один из лучших клубов Европы, и вы наверняка заметите, что игроки становятся сильнее, проводят такие матчи», — приводит слова Гасперини журналист Даниэле Мари в соцсетях.

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