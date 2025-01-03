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Нино ответил на вопрос о возможном переходе форварда «Флуминенсе» в «Зенит»

Нино ответил на вопрос о возможном переходе форварда «Флуминенсе» в «Зенит»
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Защитник петербургского «Зенита» Нино высказался о возможном переходе нападающего «Флуминенсе» Джона Арьяса в стан сине-бело-голубых.

«Я бы сказал, это супертрансфер. Ариас — фантастический игрок, фантастический человек. Его карьера похожа на мою. Пришёл во «Флуминенсе» за маленькие деньги, а сейчас может быть дорого продан в Европу. Он точно уедет из Бразилии. Если ему нужна информация о «Зените», я расскажу ему всё и посоветую переходить», — приводит слова Нино Lance.

В нынешнем сезоне Арьяс сыграл 53 матча во всех турнирах, забил 15 голов и записал на свой счёт восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 16 млн.

«Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Сергея Семака 39 очков по итогам 18 туров.

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