Новый тренер «Милана» поделился ожиданиями от матча Суперкубка Италии с «Ювентусом»

Новый главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Суперкубка Италии с туринским «Ювентусом».

«Если бы вы спросили меня, хотел бы я больше времени на подготовку и чтобы все игроки были доступны, я бы ответил «да». Но я знал об этом с самого начала, и не должно быть никаких оправданий. Мы должны выйти на матч с «Ювентусом» с высоко поднятой головой», — приводит слова Консейсау Football Italia.

49-летний Сержиу Консейсау тренировал «Порту» с 2017 года, он привёл клуб к трём чемпионским титулам и дважды выходил в плей-офф Лиги чемпионов — в 1/8 финала в сезоне-2023/2024 и в 1/4 финала в сезоне-2021/2022.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 27 очков после 17 матчей.