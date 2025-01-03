Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новый тренер «Милана» поделился ожиданиями от матча Суперкубка Италии с «Ювентусом»

Новый тренер «Милана» поделился ожиданиями от матча Суперкубка Италии с «Ювентусом»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Суперкубка Италии с туринским «Ювентусом».

Суперкубок Италии . 1/2 финала
03 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если бы вы спросили меня, хотел бы я больше времени на подготовку и чтобы все игроки были доступны, я бы ответил «да». Но я знал об этом с самого начала, и не должно быть никаких оправданий. Мы должны выйти на матч с «Ювентусом» с высоко поднятой головой», — приводит слова Консейсау Football Italia.

49-летний Сержиу Консейсау тренировал «Порту» с 2017 года, он привёл клуб к трём чемпионским титулам и дважды выходил в плей-офф Лиги чемпионов — в 1/8 финала в сезоне-2023/2024 и в 1/4 финала в сезоне-2021/2022.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 27 очков после 17 матчей.

Материалы по теме
Тео Эрнандес намерен покинуть «Милан» — Кристофер Мишель
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android