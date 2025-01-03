«Прям странные ребята». Слуцкий раскритиковал футбольных комментаторов

Известный российский тренер Леонид Слуцкий, ныне работающий в китайском «Шанхай Шэньхуа», критически высказался о футбольных телекомментаторах. Он считает, что они чересчур резко относятся к критике в свой адрес, а также допускают множество фактических ошибок.

«Когда ты критикуешь кого-либо, ты должен понимать, что критика может прилететь в ответ. То есть это такой бумеранг в две стороны. Не суди, да не судим будешь. А если ты судишь, то ты и судим будешь, поэтому мне всегда странно, когда комментаторы обижаются. Ну прям странные ребята… Но если вы оцениваете уровень футбола, который показывает моя команда, замены, которые я провожу, тактическую расстановку и так далее, ну будьте готовы к тому, что и я скажу, что вы ошибаетесь в фактическом материале.

Мы пару раз с Дзюбой, когда смотрели футбол, проводили эксперимент, то есть мы берём пять минут, сколько фактических ошибок сделает комментатор, то есть перепутает игрока, имя, номер, позицию, замену, назначение или неназначение штрафного удара, свободного, за что он назначен и так далее.

И количество этих ошибок просто зашкаливало, то есть мы прям играли, то есть мы делали ставку на количество их ошибок. Их было много, и потом, когда я кому-то из комментаторов говорю: «Слушай, ну вот ты тут ошибся, тут ошибся, тут ошибся», мне в ответ начиналось: «Вот мы сидим, там наверху, там ничего не видно». А я говорю, что ты лечишь, ну я же миллион раз комментировал. Комментатор практически всегда говорит в монитор. Это раз. Второе, если ты хороший комментатор, ты даже уже по языку тела, то есть по передвижению игрока, понимаешь, кто это», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.