«Вы идиоты!» Слуцкий «разнёс» клубы, которые отказались от Дзюбы

Известный российский тренер Леонид Слуцкий, ныне работающий в китайском «Шанхай Шэньхуа», высказался о клубах, которые отказались от Артёма Дзюбы прошлым летом. Он назвал руководителей команд идиотами, раз они отказались от опытного форварда только из-за его репутации.

«Когда Дзюба был без команды, я говорил: «Ребята, кто хочет сорвать джекпот, кто хочет реально, чтобы команда сразу получила тройное повышение к своему уровню — берите Дзюбу». При всём уважении к «Акрону», не будь там сейчас Артёма, команда бы была значительно ниже.

То есть те три гола и три ассиста, которые он сделал, — это большая статистика за 10 матчей, которые он провёл. Там чуть меньше единицы за игру, плюс влияние на команду, плюс мотивация внутренняя, которая есть, и так далее. Я понимаю, что это действительно так. И команды, которые не берут его под предлогом «ой, у него плохая репутация»… Ну, вот вы его не взяли, а он же вам и забил, воткнул. Вы же ещё и вылетите, но вы не взяли его из-за мифической репутации.

А вас не смущает репутация, что он там без одного мяча лучший бомбардир за всю историю российского футбола за все времена? А вас не смущает репутация, сколько раз он признавался лучшим игроком, сколько у него голов и матчей за сборную, что он, даже будучи в арендах, во всех командах везде давал статистику. Если все эти вещи перевешивает то, что он принимал участие во всяких шоу, то вы идиоты! Я другого слова не подберу.

Так же и в моём случае: если участие в шоу для вас перевешивает то количество матчей, которые провёл на профессиональном уровне, то количество футболистов, которые подготовлены, то количество трофеев которые выиграны, тогда вы идиоты», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.