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Тихий назвал российского тренера, у которого самые жёсткие нагрузки на сборах

Тихий назвал российского тренера, у которого самые жёсткие нагрузки на сборах
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Бывший защитник ряда клубов Российской Премьер-Лиги Дмитрий Тихий рассказал, у кого из отечественных тренеров были самые жёсткие нагрузки на учебно-тренировочных сборах. Он выделил экс-наставника «Алании» и ПФК ЦСКА Валерия Газзаева. По словам футболиста, из-за чрезмерных нагрузок регулярно доходило до тошноты, а у некоторых игроков были и другие, более необычные симптомы. Тихий считает, что Газзаев перегружал футболистов беговой работой.

— У какого тренера были самые жесткие сборы на вашей памяти?
— Это Валерий Георгиевич Газзаев, 2013 год, «Алания». Кто работал с этим тренером, понимает, куда я попал. Там было жёстко. Очень много, чересчур много беговой работы. Просто too much. Я не говорю о том, плохо это или хорошо, но это очень тяжело. Принципы ещё с советских времен — выжил, поехали дальше, нет так нет. Доходило ли до тошноты? Доходило. Я сам лично не видел, но ребята говорили, что были не только рвотные рефлексы, но у некоторых иначе выходило, — приводит слова Тихого «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент Газзаев не тренирует на профессиональном уровне.

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