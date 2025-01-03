«Ювентус» — «Милан»: во сколько матч полуфинала Суперкубка Италии, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 января, состоится второй полуфинал Суперкубка Италии по футболу. В нём встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на нейтральном поле стадиона «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Милан». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Футбол 1».

Стоит отметить, что победитель этой пары встретится в финале Суперкубка Италии с «Интером». Накануне «нерадзурри» обыграли «Аталанту» в полуфинале — 2:0.