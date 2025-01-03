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Амир Хоссейн Рейванди вернулся в ЦСКА после завершения аренды в «Бухаре»

Амир Хоссейн Рейванди вернулся в ЦСКА после завершения аренды в «Бухаре»
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Левый защитник Амир Хоссейн Рейванди вернулся в ПФК ЦСКА из аренды. Последние полгода он выступал в составе узбекистанской «Бухары», за которую провёл девять матчей и не оформил ни одного результативного действия.

Рейванди перебрался в армейский клуб из чемпионата Ирана летом 2024 года. Он успел сыграть за ЦСКА два матча, после чего отправился в аренду. 20-летний иранец выступает на позиции левого защитника, но также может сыграть «выше» — на левом фланге полузащиты. Transfermarkt оценивает стоимость Рейванди в € 150 тыс.

Напомним, ПФК ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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