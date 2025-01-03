Пивоваров: хотел бы, чтобы российский футбол вернулся на международную арену в 2025 году

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров надеется, что в 2025 году российские клубы и сборные вернутся на международную арену.

«Очень хотел бы, чтобы российский футбол вернулся на международную арену в 2025 году. Надеюсь на это», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все российские клубы, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В 2024 году сборная России сыграла пять товарищеских матчей, обыграв Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).