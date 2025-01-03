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Слуцкий подробно объяснил, почему Акинфеев не уехал играть в Европу

Слуцкий подробно объяснил, почему Акинфеев не уехал играть в Европу
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Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, ныне работающий в китайском «Шанхай Шэньхуа», объяснил, почему один из лучших российских голкиперов в истории Игорь Акинфеев так и не уехал играть в Европу. Он привёл сразу несколько аргументов, повлиявших на футбольный путь Игоря.

«За семь лет, что я работал, не слышал ни об одном официальном предложении Акинфееву [из Европы]. Все понимали, что это будет очень дорого, чтобы ЦСКА расстался со своим игроком. Это будет игрок, который не говорит на иностранном языке, а для вратаря коммуникация очень важна. Это будет первый вратарь из России за много-много лет, который уедет куда-то за границу, не было подобной практики адаптации. И плюс это будут точно сложные переговоры и с самим игроком, и с клубом.

Я думаю, что многие предложения просто не поступали, потому что все понимали — столько факторов не сойдётся. Плюс Игорь ещё далеко не в каждый клуб бы пошёл. Мне кажется, вот эти все обстоятельства и не позволили на самом деле ему уехать», — сказал Слуцкий в выпуске программы DASH.

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