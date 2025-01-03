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Агент Ольмо ответил, собирается ли игрок искать новый клуб на фоне проблем в «Барселоне»

Агент Ольмо ответил, собирается ли игрок искать новый клуб на фоне проблем в «Барселоне»
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Футбольный агент Энди Бара, представляющий интересы Дани Ольмо, ответил, собирается ли футболист искать новый клуб на фоне проблем с регистрацией в «Барселоне». Он заявил, что полузащитник не планирует покидать каталонскую команду.

«Возможны ли варианты в других клубах? «Барселона» — это первый и последний вариант. Дани, его отец, вся семья, я — мы все не думаем о других вариантах», — приводит слова Бары журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее Испанская федерация футбола (RFEF) не стала рассматривать запрос «Барселоны» о включении в заявку на вторую половину сезона-2024/2025 полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора. «Барселона» купила Ольмо у «РБ Лейпциг» летом 2024 года за € 55 млн.

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