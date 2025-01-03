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Главный тренер «Краснодара» Мусаев назвал запоминающееся событие прошлого года

Главный тренер «Краснодара» Мусаев назвал запоминающееся событие прошлого года
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал самое запоминающееся событие прошлого года для своей команды. Он выделил победу над «Зенитом» в сентябре 2024 года. Игра завершилась в пользу «быков» со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Самое запоминающееся событие 2024 года — победа над «Зенитом». Мы долго не могли к ней прийти. Наша победная серия из 11 матчей. И вообще серия без поражений, которая длилась с мая по 1 декабря. Всё это — большие события. Это очень сложно сделать. Много рекордов переписали. И мы очень этим гордимся!» — сказал Мурад Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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