Алексей Игонин не верит, что Россию вернут на международную арену в 2025 году

Российский экс-футболист Алексей Игонин сделал прогноз по возвращению России на международную арену в 2025 году.

«Вряд ли российский футбол вернётся на международную арену в 2025 году. Футбол так устроен, что игры и заявки уже в процессе. Это всё проходит без нас. В футболе физически просто невозможно попасть в сетку международных турниров. Мы уже сейчас говорим о международных турнирах, которые будут проходить только в 2036 году. Это нужно учитывать. Если нас каким-то образом в ближайшее время реабилитируют, необходимо подождать год-полтора, чтобы органично войти в эту систему», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.