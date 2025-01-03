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Алексей Игонин не верит, что Россию вернут на международную арену в 2025 году

Алексей Игонин не верит, что Россию вернут на международную арену в 2025 году
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Российский экс-футболист Алексей Игонин сделал прогноз по возвращению России на международную арену в 2025 году.

«Вряд ли российский футбол вернётся на международную арену в 2025 году. Футбол так устроен, что игры и заявки уже в процессе. Это всё проходит без нас. В футболе физически просто невозможно попасть в сетку международных турниров. Мы уже сейчас говорим о международных турнирах, которые будут проходить только в 2036 году. Это нужно учитывать. Если нас каким-то образом в ближайшее время реабилитируют, необходимо подождать год-полтора, чтобы органично войти в эту систему», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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