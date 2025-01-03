Андреев объяснил, при каком условии «Спартак» включится в чемпионскую гонку

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о турнирных амбициях московского «Спартака». Он объяснил, что красно-белые смогут побороться за чемпионский титул, если сделают несколько качественных приобретений в зимнее трансферное окно. При этом Андреев не сомневается, что «Спартак» в любом случае поборется за медали.

«Если зимой «Спартак» сделает несколько хороших трансферов, то может включиться в гонку. Станкович нашёл подход к команде, видно, что его нормально приняли. Перед паузой они мощно играли. Посмотрим, как они выступят весной. За медали точно поборются», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».