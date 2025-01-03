Николай Наумов: желаю российскому футбольному сообществу настойчивости в работе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выступил с пожеланиями российскому футбольному сообществу на 2025 год.

«Хочу пожелать российскому футбольному сообществу настойчивости в работе и никогда не сдаваться, как бы тяжело нам ни было. Нам, наверное, будет ещё тяжелее завтра и послезавтра. Но нужно не сдаваться и идти вперёд. Всё будет хорошо. У нас есть масса людей и возможностей, чтобы развивать наш футбол», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.