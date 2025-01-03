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Слот признался, обсуждал ли с Александер-Арнольдом переход в «Реал»

Слот признался, обсуждал ли с Александер-Арнольдом переход в «Реал»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот признался, обсуждал ли с Трентом Александер-Арнольдом его возможный переход в «Реал».

«Общался ли я с Арнольдом о переходе в «Реал»? Я разговариваю с каждым игроком время от времени. С Трентом — то же самое, так что да… Я говорил с ним [по этому поводу]», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что «сливочные» предлагают мерсисайдцам € 25 млн за немедленный переход футболиста. Сообщается, что мадридцы не хотели бы откладывать подписание Трента на лето 2025 года, когда они смогут получить его в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с «Ливерпулем».

В текущем сезоне на счету 26-летнего защитника сборной Англии 23 матча за «красных» во всех турнирах, один забитый гол и пять результативных передач.

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