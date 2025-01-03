Роман Широков рассказал, что его больше всего удивило в российском футболе в 2024 году

Известный российский экс-футболист Роман Широков обозначил самое удивительное событие 2024 года в Российской Премьер-Лиге. Он выделил упущенное чемпионство московского «Динамо» в последнем туре РПЛ и увольнение сербского тренера Владимира Ивича из «Краснодара».

«Меня удивило упущенное чемпионство «Динамо», хотя всё было в их руках. Это больше удивило. Ещё можно сказать, что удивило увольнение Ивича. «Краснодар» этим увольнением отдал чемпионство в руки других команд, а «Динамо» из выигрышного положения упустило чемпионат», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.