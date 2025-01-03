Булыкин: ситуация с Промесом — далеко, скандал года — история с «Крыльями» и Федорищевым

Бывший нападающий «Локомотива», московского «Динамо», «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин назвал главный скандал ушедшего 2024 года. По словам Булыкина, такой ситуацией является коррупционный скандал, в центре которого оказались самарские «Крылья Советов».

«Что касается скандала года в российском футболе, наверное, ситуация с Промесом далеко. Всем интересно, чем закончится история с «Крыльями» и Федорищевым. Конечно, это большой скандал в нашем футболе. Посмотрим, что из этого получится. Заявление было очень громкое», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.