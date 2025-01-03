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Колыванов: мы стали сильнее духом, с нетерпением жду возвращения на международную арену

Колыванов: мы стали сильнее духом, с нетерпением жду возвращения на международную арену
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Бывший главный тренер московского «Торпедо» и «Уфы» Игорь Колыванов ждёт возвращения России к международным турнирам. При этом специалист отметил, что не знает, случится ли это в 2025 году.

«Не знаю, вернётся ли Россия на международную арену в 2025 году, но жду этого с нетерпением. Как раз проверим свой уровень, стали ли слабее или сильнее. Но мы точно стали сильнее духом», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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