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Широков: будем надеяться, что для российского футбола 2025-й будет лучше, чем 2024-й

Широков: будем надеяться, что для российского футбола 2025-й будет лучше, чем 2024-й
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Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» Роман Широков выразил надежду, что для российского футбола 2025 год будет лучше, чем 2024-й.

«Будем надеяться, что 2025 год для российского футбола будет лучше, чем 2024-й. Надо понимать, что оценивать. При оценке сборной и РПЛ если сработали на тройку, то хорошо. Просто как оценивать игры сборной? Если в РПЛ исходить из интриги до последнего тура, то понравилось. Если исходить из качества игры, оно, мягко говоря, среднее. По интриге — пятёрка, по качеству игры — тройка. Вот мы и уходим на тройку с плюсом или четвёрку», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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