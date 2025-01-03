Широков: будем надеяться, что для российского футбола 2025-й будет лучше, чем 2024-й

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» Роман Широков выразил надежду, что для российского футбола 2025 год будет лучше, чем 2024-й.

«Будем надеяться, что 2025 год для российского футбола будет лучше, чем 2024-й. Надо понимать, что оценивать. При оценке сборной и РПЛ если сработали на тройку, то хорошо. Просто как оценивать игры сборной? Если в РПЛ исходить из интриги до последнего тура, то понравилось. Если исходить из качества игры, оно, мягко говоря, среднее. По интриге — пятёрка, по качеству игры — тройка. Вот мы и уходим на тройку с плюсом или четвёрку», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.