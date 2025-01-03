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Шамиль Газизов: в 2025 году хотелось бы, чтобы было поменьше травм

Шамиль Газизов: в 2025 году хотелось бы, чтобы было поменьше травм
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, чего бы пожелал российскому футболу в 2025 году.

«В 2025 году хотелось бы, чтобы все были здоровы, поменьше травм. Для российского футбола пожелал больше побед, ярких матчей и новых имён, которые блистают каждый год на зелёных полях», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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