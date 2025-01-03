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Юран заявил, что не верит в возвращение России на международную арену в 2025 году

Юран заявил, что не верит в возвращение России на международную арену в 2025 году
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что не верит в возвращение России на международную арену в 2025 году. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

«Не верю в возвращение России на международную арену в 2025 году. Есть реальные вещи и виртуальные. Думаю, в 2025 году на 99% нас не вернут. Мне бы хотелось, чтобы вернули и всё вновь стало, как было. Но есть вещи, в которых мы бессильны. Оставлю 1% — всё бывает в жизни», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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