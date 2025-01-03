Тренер «РБ Лейпциг» высказался о начале работы Юргена Клоппа в «Ред Булл»

Главный тренер «РБ Лепциг» Марко Розе высказался о начале работы экс-наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа в Red Bull Soccer. С 1 января немец стал глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл».

«Я бы оставил Клоппа в покое. Сейчас новый год, и ему пора начинать. Мы все с нетерпением ждём его. Его опыта, его связей. Рассчитываем на него как на человека.

Мне как тренеру очень интересно поговорить с ним о его карьере. Узнать о его опыте. Как он работал в «Ливерпуле», как подходил к определённым вещам там.

Нехорошо всегда купаться в собственном супе. Вот почему так здорово получать новые знания извне. Даже в 48 лет я всё ещё могу развиваться как тренер», — приводит слова Розе пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Юрген Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. С английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи.