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Салах рассказал, знает ли он что-то насчёт вероятного перехода Трента в мадридский «Реал»

Салах рассказал, знает ли он что-то насчёт вероятного перехода Трента в мадридский «Реал»
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Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, знает ли он что-то насчёт вероятного перехода защитника «красных» Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал».

«Я немного изучаю испанский, могу сказать пару фраз, но это не значит, что я собираюсь жить в Испании! Трент не делится своими планами, но я очень люблю этого сумасшедшего парня!» — приводит слова Салаха испанское онлайн-издание Football Espana.

Напомним, ранее появилась информация, что руководство мадридского «Реала» хотело бы осуществить переход Александер-Арнольда уже в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне на счету 26-летнего
англичанина 23 матча за «красных» во всех турнирах, один забитый гол и пять результативных передач.

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