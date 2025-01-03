Гендиректор «Пари НН» поделился впечатлениями от работы в футболе за полтора года

Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Малик-Гусейнов поделился впечатлениями от работы в футболе за полтора года.

— Вы полтора года в футболе. Изучили его подноготную?

— Всё знать невозможно. Есть тренды и инсайды, происходящие внутри футбола, скрытые от глаз болельщиков. Принимаю это как должное, это внутренняя кухня. Это безумно интересно. Есть негативные моменты. Есть позитивные вещи, такие как победы команды. Ничто невозможно сравнить с эмоциями победной раздевалки. Это безумная энергия! Бегут мурашки, и понимаешь, что ради этого всё и происходит, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.