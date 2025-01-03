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Гендиректор «Пари НН» поделился впечатлениями от работы в футболе за полтора года

Гендиректор «Пари НН» поделился впечатлениями от работы в футболе за полтора года
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Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Малик-Гусейнов поделился впечатлениями от работы в футболе за полтора года.

— Вы полтора года в футболе. Изучили его подноготную?
— Всё знать невозможно. Есть тренды и инсайды, происходящие внутри футбола, скрытые от глаз болельщиков. Принимаю это как должное, это внутренняя кухня. Это безумно интересно. Есть негативные моменты. Есть позитивные вещи, такие как победы команды. Ничто невозможно сравнить с эмоциями победной раздевалки. Это безумная энергия! Бегут мурашки, и понимаешь, что ради этого всё и происходит, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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