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Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев: никак не участвовал в приглашении Слишковича в клуб

Экс-спортдиректор «Оренбурга» Андреев: никак не участвовал в приглашении Слишковича в клуб
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о своём участии в приглашении Владимира Слишковича на пост главного тренера клуба, а также высказался о критике в адрес боснийского специалиста.

— Вы никак не участвовали в приглашении Слишковича?
— Да, я никак не участвовал в его приглашении в клуб.

— На него свалилось много критики после назначения.
— Когда ты выигрываешь, тебя будут хвалить, нет — критика будет всегда. Так и в этом случае. Это нужно перетерпеть, провести сборы и потом думать, что делать дальше. Критиковать всегда будут, это часть футбола, — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

41-летний боснийский специалист Владимир Слишкович стал главным тренером «Оренбурга» 7 октября 2024 года. Под его руководством южноуральцы набрали одно очко в семи матчах РПЛ и выиграли единственный матч группового этапа Кубка России, не имевший турнирного значения. После осенней паузы в копилке «Оренбурга» восемь очков за 18 матчей, клуб занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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