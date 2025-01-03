«Возвращаемся к работе». Роналду показал фотографии с первых тренировок в 2025 году

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал фотографии с первых тренировок в новом календарном году, выложив снимки в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Пресс-служа «Аль-Насра»

Фото: Пресс-служа «Аль-Насра»

«Возвращаемся к работе», — подписал фотографии опытный футболист.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.