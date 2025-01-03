«Спартак» объявил имя нового спортивного директора

Московский «Спартак» объявил о назначении испанца Фрэнсиса Кахигао на должность спортивного директора клуба.

«Кахигао родился и вырос в Лондоне, является воспитанником «Арсенала». Он выступал как полузащитник за молодёжку родного клуба, а также за вторую команду «Барселоны» и вызывался в молодёжную сборную Испании.

Из-за травм профессиональная карьера игрока получилось короткой, и уже в середине 90-х Кахигао вернулся в «Арсенал» как скаут. Он проработал в клубе 23 года. Отвечал за поиск талантов в Испании, затем — во всей Европе и в Южной Америке, а со временем стал главой отдела международного скаутинга «Арсенала».

Кахигао внёс свой вклад в победы лондонцев в эпоху Арсена Венгера. При непосредственном участии Фрэнсиса в клубе в молодом возрасте оказались такие яркие в будущем звёзды, как Сеск Фабрегас, Робин ван Перси и другие.

Покинув «Арсенал» в 2020 году, Кахигао стал техническим директором Федерации футбола Чили, а с прошлого года возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

Приветствуем Фрэнсиса Кахигао и желаем ему успешной работы в «Спартаке»!» — говорится в заявлении на сайте клуба.

До ноября 2024 года спортивным директором «Спартака» являлся Томаш Амарал.