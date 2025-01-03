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Кечинов: из назначения Кахигао понятно — «Спартак» будет делать ставку на легионеров

Кечинов: из назначения Кахигао понятно — «Спартак» будет делать ставку на легионеров
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о назначении испанца Фрэнсиса Кахигао на должность спортивного директора московского клуба.

«Я слышал, что Кахигао работал в «Арсенале». Понятное дело, хочется видеть хороших и качественных игроков. Но сейчас такое время, когда мы не участвуем в международных турнирах. Не думаю, что футболисты серьёзного уровня из Европы будут к нам приезжать. Из этого назначения понятно, что «Спартак» будет держать курс в сторону легионеров и делать ставку на них», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

О назначении 55-летнего испанца было объявлено сегодня, 3 января. Ранее эту должность занимал португалец Томаш Амарал.

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