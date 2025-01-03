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Глушаков — о Виллиане Жозе: это кто? Числился, но играл мало

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Денис Глушаков высказался о нападающем красно-белых Виллиане Жозе. В нынешнем сезоне Жозе принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

— Что скажете про Виллиана Жозе?

— Это кто (смеётся)?

— Не знаете форварда «Спартака»?

— На самом деле пока не могу оценить его действия. Он очень мало играл.

— Прошло 18 туров…

— Он числился, но играл мало, — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».