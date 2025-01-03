Арсен Венгер высказался о назначении экс-скаута «Арсенала» Кахигао в «Спартак»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», французский специалист Арсен Венгер высказался о назначении экс-скаута «канониров» Фрэнсиса Кахигао в московский «Спартак».

«Приглашение Кахигао — отличный улов для «Спартака». Он будет делать хорошую работу. Фрэнсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», — сказал Венгер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

О назначении Кахигао на должность спортивного директора клуба «Спартак» объявил сегодня, 3 января. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).