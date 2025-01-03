«Милан» хочет получить Ольмо по «схеме Бекхэма», «Ювентус» составит конкуренцию — источник

Итальянский «Милан» хочет арендовать полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо до конца сезона, по аналогии с переходом Дэвида Бекхэма в стан «россонери» из «Лос-Анжелес Гэлакси» в 2009 и 2010 году, когда англичанину нужна была игровая практика. Также взять в аренду испанца хочет «Ювентус». Об этом сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, и «Милан», и «Ювентус» смогут гарантировать Дани Ольмо место в основном составе на оставшуюся часть сезона-2024/2025, но обоим клубам также приходится надеяться, что «Барселона» позволит игроку уйти в аренду без существенной платы.

Ранее Испанская федерация футбола (RFEF) не стала рассматривать запрос «Барселоны» о включении в заявку на вторую половину сезона-2024/2025 полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора. «Барселона» купила Ольмо у «РБ Лейпциг» летом 2024 года за € 55 млн.