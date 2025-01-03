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«В регионах везде «Спартак» и только «Спартак». Егор Титов — о популярности красно-белых

«В регионах везде «Спартак» и только «Спартак». Егор Титов — о популярности красно-белых
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался об уровне популярности московского клуба по всей России, а также рассказал, что его постоянно узнают во время поездок на различные мероприятия.

«Нас помнят болельщики. Я не один такой востребованный — есть ещё Тихонов и Аленичев. Это говорит о том, что болельщиков «Спартака» по всей России очень много. Я видел опрос на одном сайте, что в России более 19% болеют за «Зенит». Не готов утверждать, что это так. Мы видим по регионам: везде «Спартак», «Спартак» и только «Спартак».

Нас сейчас узнаю́т, как раньше? Да, безусловно. «Спартак» 90-х был самой популярной командой в Восточной Европе. Мы во главе с Олегом Ивановичем наследили по всей Европе. За нас болели и переживали», — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, «Зенит» за последние шесть лет шесть раз становился чемпионом России. В данный момент сине-бело-голубые занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в то время как московский «Спартак» располагается на третьем месте. В активе команды из Санкт-Петербурга 39 очков. Красно-белые набрали 37 очков по итогам 18 сыгранных туров.

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