Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Opta оценил вероятность вылета «Манчестер Юнайтед» из АПЛ по итогам этого сезона

Opta оценил вероятность вылета «Манчестер Юнайтед» из АПЛ по итогам этого сезона
Комментарии

Cтатистический портал Opta Sport оценил вероятность вылета «Манчестер Юнайтед» из английской Премьер-лиги по итогам этого сезона в 0,11%.

На данный момент «красные дьяволы» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах. Отрыв манкунианцев от зоны вылета составляет семь очков.

Турнирная таблица АПЛ

В следующем матче внутреннего первенства подопечные Рубена Аморима встретятся с лидирующим «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд», стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30 мск. Отметим, что в последних пяти матчах английской Премьер-лиги «Юнайтед» потерпел четыре поражения.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» ужасно заканчивает 2024-й. Теперь до зоны вылета всего семь очков
«Манчестер Юнайтед» ужасно заканчивает 2024-й. Теперь до зоны вылета всего семь очков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android