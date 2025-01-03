Opta оценил вероятность вылета «Манчестер Юнайтед» из АПЛ по итогам этого сезона

Cтатистический портал Opta Sport оценил вероятность вылета «Манчестер Юнайтед» из английской Премьер-лиги по итогам этого сезона в 0,11%.

На данный момент «красные дьяволы» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах. Отрыв манкунианцев от зоны вылета составляет семь очков.

В следующем матче внутреннего первенства подопечные Рубена Аморима встретятся с лидирующим «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд», стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30 мск. Отметим, что в последних пяти матчах английской Премьер-лиги «Юнайтед» потерпел четыре поражения.