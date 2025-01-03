Ковтун — о спортдиректоре «Спартака»: Кахигао на слуху у тех, кто занимается трансферами

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о назначении испанца Фрэнсиса Кахигао на должность спортивного директора московского клуба.

«Имя Кахигао на слуху у тех, кто занимается трансферами и подобным. Остальные с ним только знакомятся. Это решение руководства «Спартака», наверное, совместно с Станковичем. Не знаю, пересекались ли они где-то. Работал в «Арсенале», это наверняка опытный специалист. Посмотрим, что он сделает в «Спартаке», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

О назначении 55-летнего испанца было объявлено сегодня, 3 января. Ранее эту должность занимал португалец Томаш Амарал.