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Ковтун — о спортдиректоре «Спартака»: Кахигао на слуху у тех, кто занимается трансферами

Ковтун — о спортдиректоре «Спартака»: Кахигао на слуху у тех, кто занимается трансферами
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о назначении испанца Фрэнсиса Кахигао на должность спортивного директора московского клуба.

«Имя Кахигао на слуху у тех, кто занимается трансферами и подобным. Остальные с ним только знакомятся. Это решение руководства «Спартака», наверное, совместно с Станковичем. Не знаю, пересекались ли они где-то. Работал в «Арсенале», это наверняка опытный специалист. Посмотрим, что он сделает в «Спартаке», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

О назначении 55-летнего испанца было объявлено сегодня, 3 января. Ранее эту должность занимал португалец Томаш Амарал.

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