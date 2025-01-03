Тренер «Барселоны» Флик отказался обсуждать ситуацию с регистрацией Ольмо и Виктора

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отказался обсуждать ситуацию с регистрацией на второй часть сезона Ла Лиги футболистов «сине-гранатовых» Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

«Не хочу говорить о Дани Ольмо и Пау Викторе. Это не моя работа. Сегодня беседовал с президентом, и я уверен в клубе. Они делают свою работу, а я — свою», — сказал Флик на пресс-конференции перед матчем Кубка Испании с «Барбастро».

Ранее Испанская федерация футбола (RFEF) не стала рассматривать запрос «Барселоны» о включении в заявку на вторую половину сезона-2024/2025 полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора. «Барселона» купила Ольмо у «РБ Лейпциг» летом 2024 года за € 55 млн.