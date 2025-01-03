Гендиректор «Пари НН» выступил за объединение чемпионатов России и Беларуси

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как относится к идее объединения чемпионатов России и Беларуси. Мелик-Гусейнов выступил с поддержкой этого предложения, а также заявил, что объединённый чемпионат должен быть закрытым.

«Я за объединение чемпионатов России и Беларуси и расширение лиги. Надо сделать не 16, а минимум 18 команд, можно и больше. Есть примеры чемпионатов, где клубов гораздо больше, чем у нас. Я за то, чтобы лигу закрыть. Тогда у команд будет больше манёвров и возможностей, чтобы показывать красивый футбол», — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».