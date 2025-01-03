Шишкин — о Промесе: я бы на месте Станковича подумал насчёт Квинси

Бывший игрок московского «Спартака» Роман Шишкин считает, что экс-нападающий красно-белых Квинси Промес мог бы пригодиться команде Деяна Станковича в обозримом будущем. Нидерландский нападающий выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а после вернулся в команду в феврале 2021‑го. Сейчас Квинси выступает за клуб «Юнайтед» из ОАЭ.

— Промес, играющий сейчас в Дубае, нужен «Спартаку»?

— Надо спрашивать нынешнего тренера. Как он видит его в своей системе. Футболист топовый, все его знают. Я бы на месте Станковича серьёзно подумал насчет Квинси. Это личность, лидер команды. Сейчас есть свои лидеры в лице Барко и Бабича. Наверное, стоит принимать решение руководству и тренеру, — приводит слова Шишкина «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».