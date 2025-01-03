Егор Титов высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о возможном возвращении нидерландского нападающего Квинси Промеса, ныне выступающего за «Дубай Юнайтед», в стан красно-белых.

«Жду ли возвращения Промеса? Думаю, что Промесу неплохо живётся в Дубае. Москва — великолепный город, зато в Дубае весь год тепло. В финансовом отношении он уже заработал своё в карьере. Самое главное, чтобы вся эта история закончилась. Уголовное дело неприятное.

Уже год Промес не играет на высоком уровне. За это время он не помолодел и не стал быстрее. Год — это долгий простой, это скажется. Конкуренцию тоже никто не отменял. Есть Маркиньос, который неплохо себя показывал. Захочет Промес сидеть на лавке? Как он будет себя вести? Есть лидеры, которые не умеют переносить, когда сидят на скамейке. Были случаи, когда игроки в таком положении портили атмосферу в клубе», — приводит слова Титова Metaratings.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.