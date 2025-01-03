Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Титов высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Егор Титов высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о возможном возвращении нидерландского нападающего Квинси Промеса, ныне выступающего за «Дубай Юнайтед», в стан красно-белых.

«Жду ли возвращения Промеса? Думаю, что Промесу неплохо живётся в Дубае. Москва — великолепный город, зато в Дубае весь год тепло. В финансовом отношении он уже заработал своё в карьере. Самое главное, чтобы вся эта история закончилась. Уголовное дело неприятное.

Уже год Промес не играет на высоком уровне. За это время он не помолодел и не стал быстрее. Год — это долгий простой, это скажется. Конкуренцию тоже никто не отменял. Есть Маркиньос, который неплохо себя показывал. Захочет Промес сидеть на лавке? Как он будет себя вести? Есть лидеры, которые не умеют переносить, когда сидят на скамейке. Были случаи, когда игроки в таком положении портили атмосферу в клубе», — приводит слова Титова Metaratings.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

Материалы по теме
«В регионах везде «Спартак» и только «Спартак». Егор Титов — о популярности красно-белых
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android