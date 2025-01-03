Мостовой: не знаю Кахигао. Было бы приятнее, если бы в «Спартак» назначили Мостового

Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о назначении Фрэнсиса Кахигао на должность спортивного директора красно-белых.

«Давайте спокойно относиться к назначению Кахигао. За последние годы кого только не было! Сейчас хороший момент, потому что «Спартак» здорово играет.

Но мы снова идём путём иностранцев. Эти люди потом рассказывают, как всё отлично. Они приезжают, зарабатывают хорошие деньги и уезжают. А они ещё думают, что учат нас чему-то! Это не в адрес Кахигао, потому что я не знаю, кто это. Было бы приятнее, если бы «Спартак» назначил легендарного футболиста… Например, Мостового (смеётся)», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

О назначении Кахигао на должность спортивного директора клуба «Спартак» объявил сегодня, 3 января.