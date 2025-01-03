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«Это не моё дело». Гвардиола — о переговорах «Манчестер Сити» с Де Брёйне о контракте

«Это не моё дело». Гвардиола — о переговорах «Манчестер Сити» с Де Брёйне о контракте
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном продлении контракта с бельгийским полузащитником Кевином Де Брёйне. Срок действия соглашения футболиста с «горожанами» заканчивается грядущим летом.

«Всё зависит от клуба. Это не моё дело. Речь идёт о том, как он будет выступать до конца сезона, о возрасте, который у него есть, и о многих других вещах. Я думаю, клуб должен подумать об этом», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны «Фенербахче», а также клубов из МЛС и Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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